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Новости 11:06

Петербуржцы назвали Матвиенко лучшим губернатором, Беглов - в тройке

фото ЗакС политика Петербуржцы назвали Матвиенко лучшим губернатором, Беглов - в тройке

Рейтинг одобрения петербуржцами различных руководителей города опубликовало "Агентство Социальной Информации Санкт-Петербург" во вторник, 2 ноября.

29% опрошенных назвали лучшим градоначальником спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко. Она руководила регионом с 2003 по 2011 год. На втором месте с 14% первый и единственный мэр Петербурга Анатолий Собчак. Он возглавлял город в 1991-1996 годах. 

Действующий губернатор Александр Беглов занял третье место, заручившись поддержкой 12% респондентов. В тройку лидеров не вошли Владимир Яковлев (10%) и Георгий Полтавченко (4%).

Полтавченко, бывший губернатором в 2011-2018 годах, лидирует в "антирейтинге". 16% опрошенных назвали его худшим главой города. Беглов на втором месте с 14%.

В исследовании приняли участие более трех тысяч горожан. Опрос проводился методом личных интервью с использованием планшетных компьютеров.


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