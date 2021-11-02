В Петербурге задержали известного хакера Павловича

В Петербурге 2 ноября силами Интерпола задержали хакера белорусского происхождения Сергея Павловича, которого разыскивают правоохранительные органы США, передает "Mash на Мойке".

Сообщается, что Павловича преследуют за крупнейшую в истории США кражу личных данных, из-за чего ему угрожает пожизненное заключение. В Белоруссии он тоже успел отбыть тюремный срок за мошенничество с банковскими картами, завершившийся пять лет назад.

Павлович, ныне являющийся активным YouTube-блогером, написал в заключении книгу "Как я украл миллион. Исповедь раскаявшегося кардера".