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Новости 12:10

Комздрав Петербурга сообщил об отсутствии положительной динамики с коронавирусом

фото ЗакС политика Комздрав Петербурга сообщил об отсутствии положительной динамики с коронавирусом

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец на пресс-конференции 2 ноября рассказал, что в городе по-прежнему фиксируется высокая заболеваемость COVID-19. 

- К сожалению, пока мы не можем говорить о том, что эпидподъем или четвертая волна, как называют его иначе, приобрел устойчивую тенденцию к снижению. Все так же мы фиксируем большое число госпитализированных. Динамики, к сожалению, позитивной мы пока не наблюдаем, - рассказал Лисовец. 

По словам главы комздрава, по состоянию на утро 2 ноября в городских стационарах около 15% свободных коек, но в случае необходимости город готов увеличить коечный фонд. 

Лисовец добавил, что ситуацию может изменить массовая вакцинация. О том, как на количество привитых повлияли "нерабочие дни", руководитель комитета рассказать не смог, поскольку оперативных данных еще не появилось. Он также сообщил, что сейчас в городе достаточно доз вакцин. 

В России 2 ноября зафиксировали 39 008 новых случаев заражения. Из них 3066 - в Петербурге. За сутки погибли 1178 человек. 

Константин Леньков


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