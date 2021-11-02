ЕСПЧ коммуницировал жалобу Януковича на украинские власти

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу президента Украины в 2010-2014 годах Виктора Януковича, на что обратил внимание в своем Telegram-канале глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Документ посвящен происшествию 21-22 февраля, когда автомобили из кортежа Януковича, пересекавшие Украину с запада на восток, были обстреляны. Бывший президент утверждает, что имело место покушение на него лично, хотя он сам на тот момент не находился в атакованных автомобилях и не ехал с ними, поскольку уже покинул страну. Претензии Януковича обращены к украинским властям, которые не провели достаточно эффективного, на его взгляд, расследования инцидента. В связи с этим ЕСПЧ задал Киеву несколько тематических вопросов.

Напомним, что в ходе революции зимы 2013-2014 годов Янукович, считавшийся пророссийским, покинул страну, таким образом де-факто досрочно прекратив полномочия. Протесты ("Евромайдан") начались из-за его непоследовательной внешней политики и внезапного отказа от сближения с Евросоюзом.

фото: kremlin.ru