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Новости 13:21

В России продлили сроки переписи населения для участвующих онлайн

фото ЗакС политика В России продлили сроки переписи населения для участвующих онлайн

Организаторы Всероссийской переписи населения решили отодвинуть на неделю день окончания этой процедуры для тех, кто участвует в ней через интернет. Инициативу поддержал первый зампред правительства Андрей Белоусов. Таким образом, на сайте госуслуг она завершится в один день с привычной формой переписи, 14 ноября.

Напомним, что чиновники в 2021 году особенно активно рекламируют электронный вид участия в переписи из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Тем не менее, квартиры по-прежнему обходят "живые" переписчики и, кроме того, заполнить анкету можно посетив многофункциональные центры.

По данным Росстата, за первые две недели переписи, стартовавшей 15 октября. в ней поучаствовало 64 млн россиян.


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