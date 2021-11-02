В России продлили сроки переписи населения для участвующих онлайн

Организаторы Всероссийской переписи населения решили отодвинуть на неделю день окончания этой процедуры для тех, кто участвует в ней через интернет. Инициативу поддержал первый зампред правительства Андрей Белоусов. Таким образом, на сайте госуслуг она завершится в один день с привычной формой переписи, 14 ноября.

Напомним, что чиновники в 2021 году особенно активно рекламируют электронный вид участия в переписи из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Тем не менее, квартиры по-прежнему обходят "живые" переписчики и, кроме того, заполнить анкету можно посетив многофункциональные центры.

По данным Росстата, за первые две недели переписи, стартовавшей 15 октября. в ней поучаствовало 64 млн россиян.