Члены ОП предложили Памфиловой ввести на всех участках обязательное исполнение гимна

Представители Общественной палаты РФ обратились к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с письмом, в которой призывают ее сделать обязательным исполнение государственного гимна на каждом участке перед началом любого голосования, передает ТАСС, обладающий текстом документа.

"Такого рода порядок будет иметь государственное и патриотическое значение, а также способствовать созданию соответствующей атмосферы торжественности и общественно-государственной значимости процесса волеизъявления", - предложили общественники.

По мнению председателя координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием, Максима Григорьева, инициатива преследует целью задать на время выборов "полезный, нужный и объединяющий тон". В свою очередь, член ЦИК Антон Лопатин уже успел публично отозваться об идее в благосклонном ключе.