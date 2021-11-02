Возле Адмиралтейства обновили систему освещения

В Черноморском переулке, представляющем собой проезд на территории Адмиралтейства, демонтировали устаревшие фонари и провели новые электросети, сообщает пресс-служба Смольного.

"Комплексная программа модернизации наружного освещения охватывает не только крупные магистрали, но и проезды, небольшие улицы и зеленые зоны – как в историческом центре, так и в новостройках. Это вопрос комфорта и безопасности водителей и пешеходов, петербуржцев и гостей города", - полагает губернатор Александр Беглов.

Теперь 350-метровую дорогу украшают 14 новейших подвесных светильников, неизолированные коммуникации заменили 377 метрами надежных электросетей современного образца. Ранее в 2021 году аналогичные работы провели на другом участке Адмиралтейского района, в Якобштадтском переулке.