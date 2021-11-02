"Литейный округ" закупится брошюрами об Александре Невском

Казенное учреждение "Муниципальный центр Литейный", созданное при МО "Литейный округ", объявило конкурс на поставку 200 брошюр "Александр Невский. Запад и Восток – историческая память народа". На эту цель из казны муниципалитета готовы потратить до 100 тысяч рублей.

В контракте сказано, что брошюра должна быть не тоньше 40 листов. Ее необходимо напечатать на мелованной глянцевой бумаге. Срок поставки – 28 ноября.

"Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа" – название нескольких образовательных чтений, организованных по инициативе Русской православной церкви при поддержке федеральных органов власти.