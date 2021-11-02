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Муниципал 19:05

"Литейный округ" закупится брошюрами об Александре Невском

фото ЗакС политика "Литейный округ" закупится брошюрами об Александре Невском

Казенное учреждение "Муниципальный центр Литейный", созданное при МО "Литейный округ", объявило конкурс на поставку 200 брошюр "Александр Невский. Запад и Восток – историческая память народа". На эту цель из казны муниципалитета готовы потратить до 100 тысяч рублей. 

В контракте сказано, что брошюра должна быть не тоньше 40 листов. Ее необходимо напечатать на мелованной глянцевой бумаге. Срок поставки – 28 ноября.          

"Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа" – название нескольких образовательных чтений, организованных по инициативе Русской православной церкви при поддержке федеральных органов власти.


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