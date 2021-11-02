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Новости 19:15

Сбербанк обогнал "Газпром" по уровню рыночной капитализации в России

фото ЗакС политика Сбербанк обогнал "Газпром" по уровню рыночной капитализации в России

В России сменилась компания-лидер по уровню рыночной капитализации, передает "Интерфакс". На фоне нестабильных цен на газ на первое место вышел Сбербанк со своей капитализацией, которая оценивается в 8,388 трлн рублей. В свою очередь, капитализация "Газпрома" на сегодняшний день остановилась на отметке 8,363 трлн рублей.

Отмечается, что уровень волатильности на газовом рынке беспрецедентно высок: после беспрецедентно высоких значений, фиксируемых еще месяц назад, цены на этот вид углеводородов упали в 2,5 раза. В течение 2 ноября акции "Газпрома" продолжали падать, тогда как котировки базовых и привилегированных акций Сбербанка выросли на 0,5-0,7%.


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