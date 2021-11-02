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Новости 19:50

В Ленобласти продолжают прокладывать туристическую экотропу вокруг Ладожского озера

фото ЗакС политика В Ленобласти продолжают прокладывать туристическую экотропу вокруг Ладожского озера

В деревне Кобона на берегу Ладожского озера прошла конференция, на которой чиновники и активисты обсудили продолжающуюся маркировку уникальной туристической Большой Ладожской тропы. Несмотря на сложности, обусловленные пандемией, реализация проекта продолжается второй год кряду. 

"В сложившейся непростой эпидемиологической ситуации маршруты для активного самостоятельного отдыха особенно актуальны", - цитирует пресс-служба областного правительства главу комитета по культуре и туризму Ольгу Голубеву.

Конкретно через деревню Кобона проходит маршрут, получивший название "Урочище "Коровий хребет"". 

Большая Ладожская тропа, согласно первоначальному замыслу, должна будет объединить пешие, конные, велосипедные, лыжные маршруты в пределах Волховского, Всеволожского, Кировского, Приозерского и Лодейнопольского районов Ленобласти. Часть пути проляжет и через территорию соседней Карелии, воспользоваться им смогут также пользователи квадроциклов и снегоходов.


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