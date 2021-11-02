Петербуржцы, привитые зарубежной вакциной, полгода не смогут ходить в музеи, театры и кафе

Факт вакцинации от коронавируса зарубежным препаратом станет препятствием для посещения музеев, театров и заведений общепита на шесть месяцев после дня прививки, объявил в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Ни одна из импортных вакцин на данный момент не зарегистрирована [в России]. На текущий момент фактом подтверждения является вакцинация препаратом, который используется в РФ", - пояснил чиновник.

Эксперименты с "наложением" одной прививки поверх другой раньше положенного срока чиновник не приветствует.

Напомним, что начиная с декабря петербуржцы смогут посещать большинство публичных мест только при наличии QR-кодов, который выдают либо вакцинированным от коронавируса, либо имеющим медотвод от прививки. Последней категории граждан Лисовец советует держаться подальше от мест скопления людей.