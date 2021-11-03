Дело о незаконной охоте, возбужденное после инцидента с Рашкиным, передано в центральный аппарат СК

Центральный аппарат Следственного комитета принял к производству уголовное дело о незаконной охоте, которое возбудили после того, как в багажнике депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина нашли тушу лося.

В СК рассказали, что недалеко от места разделки туши нашли чехлы с охотничьим карабином и треногой и патронами, а также охотничий билет и разрешение на хранение и ношение оружия на имя Рашкина. Там же изъяли стреляную пулю и гильзу, их принадлежность устанавливается, они направлены на экспертизу.

Следователи продолжают допрашивать свидетелей, нож, топор и другие предметы из автомобиля Рашкина признаны вещественными доказательствами и направлены для проведения судебных экспертиз.

Инспекторы остановили Рашкина на трассе в Саратовской области 29 октября. При осмотре в его багажнике обраружили тушу лося. МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин утверждает, что нашел лося в лесу.