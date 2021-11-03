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Новости 11:27

Бастрыкин поручил подготовить поправки об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил подготовить поправки об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить поправки в законодательство, предусматривающие обязательную геномную регистрацию трудовых мигрантов, сообщается на сайте СК.

В СК заявили, что эти предложения обусловлены увеличением количества преступлений трудовых мигрантов, "порождающих социальную напряженность и обострение криминогенной ситуации в России". По данным ведомства, за первое полугодие 2021 года правоохранители расследовали почти 19 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, при этом в СК заявили о росте тяжких и особо тяжких преступлений.

В конце 2021 года в силу вступит закон об обязательной дактилоскопии для трудовых мигрантов и иностранцев, прибывших в Россию на срок более 90 дней.

фото: СК РФ


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