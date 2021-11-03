ГИБДД выйдет на рейды в поисках нетрезвых водителей в праздничные дни

Инспекторы ГИБДД проведут массовые рейды для выявления нетрезвых водителей в период праздничных дней, сообщили в МВД.

"В период ноябрьских праздников и нерабочих дней запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения", - заявили в ведомстве.

В Госавтоинспекции заявили, что "никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не может быть" в период праздников и в другое время. Представители ГИБДД подчеркнули, что контроль за трезвостью водителей будет особенно строг в свете эпидемии коронавируса.

С начала года ГИБДД провела около 40 тысяч массовых проверок, в ходе которых выявлено более 42 тысяч водителей с признаками опьянения.