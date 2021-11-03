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Новости 13:18

Песков рассказал о военных медиках, отправленных на борьбу с COVID-19 в самые проблемные регионы

фото ЗакС политика Песков рассказал о военных медиках, отправленных на борьбу с COVID-19 в самые проблемные регионы

Субъекты РФ, в которых эпидемиологическая ситуация наиболее острая, получили подкрепление в борьбе с пандемией в виде военных медиков. Об этом, не вдаваясь в детали, сообщил журналистам президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"В ряд регионов военные медики уже выдвинулись", - дал понять чиновник, цитируемый ТАСС.

Кроме того, накануне, по словам Пескова, президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу продолжить организацию коронавирусных госпиталей на местах.

Отметим, что на сайте стопкоронавирус.рф имеется карта регионов, выделенных разным цветом в зависимости от уровня заболеваемости инфекцией. К "красной" зоне, где должно официально насчитываться более 150 инфицирований на 100 тысяч населения за последние семь суток, относится почти половина субъектов Федерации.


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