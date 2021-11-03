"Яблоко" предложило вместо строительства "СКА Арены" увеличить расходы на расселение коммуналок

Фракция "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга внесла пять поправок ко второму чтению проекта бюджета города на 2022 год, сообщил в среду, 3 ноября, депутат Борис Вишневский.

Два предложения предусматривают уменьшение софинансирования строительства ледовой "СКА Арены" на месте снесенного СКК "Петербургский". Проект реализуется по схеме государственно-частного партнерства совместно с компанией, аффилированной с хоккейным клубом СКА. Клубом руководят бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг.

Арена должна стать крупнейшей в Европе. Ожидается, что на ней пройдут матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года. После этого арена станет домашней для ХК СКА. Город, по концессионному соглашению, на возведение спортобъекта в 2022 году должен выделить из бюджета 10 млрд рублей.

- Мы не видели этого соглашения, - заявил ЗАКС.Ру Вишневский. - Я вообще предлагал не раз это всё расторгнуть. На мой взгляд, после того как снесли СКК, совершенно чудовищным выглядит предложение брать из кармана налогоплательщиков деньги на новое строительство. Пусть товарищи Ротенберги строят на свои. Это не самый бедные люди в стране.

Средства "яблочники" предложили направить на расселение коммунальных квартир (2,1 млрд рублей) и в фонд капитального ремонта (3 млрд рублей), чтобы не поднимать взносы на капремонт с горожан.

Другой поправкой предлагается направить 39 млн рублей на субсидии социально ориентированным некоммерческих организаций. Во фракции отметили, что финансирование подобных НКО резко снизилось за последний год. Деньги предлагается взять из расходов на праздничное оформление города. На эту цель заложено более 500 млн рублей. В "Яблоке" считают эту сумму избыточной.

- Не до праздников сейчас в таком масштабе, - прокомментировал Вишневский. - Кстати, на два последующих года на праздничное оформление запланировано где-то по 350 млн рублей. Мне не известно, почему 2022 год какой-то особенный с точки зрения праздников. Вообще, когда в пандемию ограничиваются публичные мероприятия и люди остаются без работы и без денег, мне кажется, более полезным будет поддержать НКО, которые выполняют огромную работу.

16 млн рублей предложено добавить на поддержку негосударственных театров, пострадавших из-за "коронавирусных" ограничений. Средства в "Яблоке" считают необходимым взять с расходов на "социальную рекламу, отражающую приоритеты и цели социально-экономического развития Российской Федерации и Санкт-Петербурга".

Наконец, пятой поправкой предложено увеличить вдвое - с 113 до 226 млн рублей - траты на создание велодорожек.