Суд в Петербурге арестовал девушку, которую разыскивают белорусские власти

Суд в Петербурге постановил до 10 декабря заключить под стражу гражданку Белоруссии Яну Пинчук, пишет "Медиазона"* со ссылкой на адвоката арестованной девушки, Юлию Дунаеву.

Поскольку белорусские власти объявили 24-летнюю Пинчук в розыск, в дальнейшем российский суд должен будет решить вопрос с ее возможной выдачей на родину. В Минске против нее возбудили уголовные дела по статьям о разжигании ненависти и о призывах к действиям, влекущим за собой вред национальной безопасности.

Отметим, что летом из Петербурга в Белоруссию экстрадировали боксера, участвовавшего в прошлогодних митингах против режима Александра Лукашенко и обвиняемого в нападении на силовиков. В Белоруссии продолжаются репрессии против нелояльно настроенных граждан, которым в прошлом году удалось провести беспрецедентные по численности и длительности акции протестные демонстрации.

*Минюст внес издание в реестр СМИ, исполняющих функцию иноагента