В День народного единства в Петербурге включат "патриотическую" подсветку

По случаю Дня народного единства 4 ноября в Петербурге включат специальную художественную подсветку на Дворцовом мосту и Большом проспекте Петроградской стороны. Освещение будет иметь цвета российского триколора. Специфический облик и мост, и проспект будут иметь до утра следующего дня. Губернатор Александр Беглов отметил, что в городе прижились эксперименты с арт-подсветкой и что в целом проект можно считать масштабным.

"Этот праздник – один из главных в нашей стране. Он объединяет весь российский народ, напоминает о великой истории России и нашей общей ответственности за ее судьбу", - считает Беглов.

В освещении пролетов Дворцового моста тремя полосами задействуют свыше 600 светильников, на Петроградской стороне о цветах национального флага напомнят более сотни источников света.