Самолет Ан-12 разбился в Иркутской области

В Иркутской области потерпел крушение самолет Ан-12, передает ТАСС со ссылкой на Сибирский авиационно-поисковый спасательный центр.

Самолет летел из Якутска в Иркутск. При посадке он заходил на второй круг и пропал с радаров. По предварительным данным, он разбился в районе села Пивовариха неподалеку от аэродрома.

В МЧС сообщили, что на борту самолета находились восемь человек. Самолет горит, трава рядом с ним тоже, пожар пока не потушен. Сообщается, что борт принадлежит белорусской авиакомпании "Гродно" и выполнял грузовой рейс.

Среди версий крушения рассматриваются ошибки пилотирования - например, превышение угла атаки или позднее принятие решения при уходе на второй круг при посадке, - а также техническая неисправность самолета, к примеру, отказ двигателя из-за столкновения с птицами.