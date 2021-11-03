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Новости 16:17

В Петербурге против стритрейсеров возбудили уголовное дело

фото ЗакС политика В Петербурге против стритрейсеров возбудили уголовное дело

Полицейские 3 ноября задержали троих петербургских любителей гонок на автомобилях, "отметившихся", в частности, скоростной ездой по дамбе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу. Минувшей ночью была совершена попытка повторить этот опыт. После задержания шесть автомобилей, на которых они достигали скорости 300 км в час, изъяли, поместив на стоянку УМВД по Приморскому району.

В отношении троих задержанных, а также еще четверых нарушителей составили административные протоколы, по которым стритрейсерам грозит до 800 рублей штрафа. Дополнительно по факту опасной езды возбудили уголовное дело (ст. 267.1 УК РФ). По ней можно получить до двух лет колонии.


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