"Фонтанка": В Смольном не планируют продлевать локдаун в Петербурге

Смольный не планирует продлевать локдаун после 7 ноября, пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на источники, близкие к городскому правительству.

Один из источников назвал недостоверными сведения о том, что в Петербурге якобы могут продлить локдаун. Другой собеседник добавил, что "коронавирусное" постановление № 121 об ограничениях скорректируют в соответствии с изданными методическими рекомендациями на период локдауна. Еще один источник сообщил, что сейчас корректировки есть в двух вариантах и власти еще не определились окончательно, все будет зависеть от динамики заболеваемости.

По данным издания, среди вариантов - обязанность для отелей заселять гостей по QR-кодам и отрицательным тестам на коронавирус, работу ресторанов разрешат при условии, что они будут обслуживать лишь постояльцев. То же требование распространят на санатории, пансионаты и детские лагеря: оно есть в методических рекомендациях, но отсутствует в 121-м постановлении.

Также Смольный, как и ранее Минкульт, может прописать требование теста на коронавирус в дополнение к справке о медотводе от вакцинации при посещении театров и музеев. Для иностранцев потребуется тест, которому не более суток.