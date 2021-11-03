Комитет по культуре о красных варежках на статуях в Петербурге: "Любое вмешательство могло привести к повреждениям"

В комитете по культуре прокомментировали акцию трех петербуржцев, которые надевали на статуи красные варежки.

В комитете заявили, что открыты к диалогу по вопросам современного искусства, но проекты "обсуждаются и прорабатываются заранее", тем более, что скульптуры у Манежа и на Аничковом мосту - это памятники, которые охраняются государством.

"Без специалистов любое вмешательство могло привести к повреждениям. Мы не знаем, как эти ребята на них взбирались, чем и как крепили варежки. В ближайшее время реставраторы Государственного музея городской скульптуры осмотрят объекты", - сообщили в комитете.

В ведомстве отметили, что любое причинение вреда или ущерба памятникам преследуется по закону, и сложно определить, насколько безобидно какое-либо воздействие на них.

Полицейские задержали трех человек, когда они пытались надеть красные варежки на копыта коней на Аничковом мосту. До этого красные варежки появились на статуях Диоскуров и коней перед Конногвардейским манежем. В Манеже сочли происходящее забавной шуткой.