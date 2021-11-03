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Новости 20:16

Петербургский НИИ "Ленаэропроект" продадут с аукциона

фото ЗакС политика Петербургский НИИ "Ленаэропроект" продадут с аукциона

На 15 декабря назначили проведение торгов, на которых приватизируют стопроцентный пакет акций АО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта "Ленаэропроект", сообщает пресс-служба Росимущества. Стартовая цена - 855,2 млн рублей, заявки будут принимать до 7 декабря включительно.

Организация с шестидесятилетней историей базируется на площади Балтийского вокзала, занимая шестиэтажное здание. Среди последних проектов с ее участием выделяются реконструкция комплекса "Пулково-2", возведение нового аэровокзального комплекса в Мурманске и модернизация аэропорта "Соловки" в Архангельской области.

В прошлом году выручка "Ленаэропроекта" составила 489 млн рублей.


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