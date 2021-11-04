Новый максимум: число умерших от коронавируса за сутки приблизилось к 1 200

В России за последние сутки зафиксирован новый максимум смертности от коронавируса: 1 195 летальных исходов, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

По официальным данным, на 4 ноября в России умерли от коронавируса 243 255 человек.

За сутки выявили 40 217 новых случаев заражения инфекцией. Нарастающим итогом за все время эпидемии зафиксировано 8 673 860 случаев заболевания.

Тройка регионов с самой неблагополучной эпидситуацией неизменна. Москва на первом месте: там заболели еще 6 305 человек. Петербург на втором, здесь заразился еще 3 271 человек. На третьем месте Подмосковье, где заболели еще 2 732 человека.