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Новости 16:07

В ночь на 5 ноября петербургские мосты останутся сведенными

фото ЗакС политика В ночь на 5 ноября петербургские мосты останутся сведенными

Ближайшей ночью мосты через Неву чиновники решили не разводить, о чем сообщила пресс-служба ГБУ "Мостотрест".

"Отмена разводки связана с празднованием Дня народного единства", – объявили в учреждении.

Напомним, что на время празднования один из мостов, Дворцовый, решили украсить художественной подсветкой, повторяющей цвета российского государственного флага. Ранее президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что на этот раз "широко обозначить этот праздник не получится" из-за неудовлетворительной ситуации с коронавирусом.

Навигация по Неве, Большой и Малой Неве закончится 30 ноября, мосты через Большую Невку перестанут разводить 15 ноября.


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