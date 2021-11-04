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Петербургским бездомным начнут бесплатно преподавать маркетинг и веб-дизайн

фото ЗакС политика Петербургским бездомным начнут бесплатно преподавать маркетинг и веб-дизайн

На базе благотворительной организации "Ночлежка" в Петербурге с ноября бездомные смогут пройти образовательный курс по программам веб-дизайна и маркетинга, о чем пишет ТАСС со ссылкой на главу PR-отдела компании Даниила Краморова.

"Мы договорились с компанией <...>, которая занимается онлайн-образованием. Она будет предоставлять возможность нашим подопечным бесплатно отучиться на онлайн-курсах по маркетингу, веб-дизайну и большому количеству других онлайн-профессий", – рассказал он.

К курсу занятий, каждый из которых охватит от трех до шести месяцев, также допускаются люди, потерявшие работу, обнищавшие и просто находящиеся в трудной жизненной ситуации. Обучаемые будут получать задания, выполнять которые помогут компьютеры "Ночлежки", а также смогут держать постоянную дистанционную связь с преподавателями. По завершении занятий ученики получат резюме и диплом.


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