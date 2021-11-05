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Новости 10:30

Правительство решило продлить лотерею среди привитых от коронавируса до конца года

фото ЗакС политика Правительство решило продлить лотерею среди привитых от коронавируса до конца года

Правительство России продлило розыгрыш призов среди привитых от коронавируса до конца 2021 года, сообщили в кабмине.

До 31 декабря пройдут еще два тиража лотереи. Победители, которых определят случайным образом среди вакцинированных, получат по 100 тысяч рублей.

Кабмин решил провести лотерею с 1 сентября по 1 декабря в августе. Информация о выигрышах будет доступна в аккаунте на портале госуслуг. Организаторы обещают, что выплаты поступят на счета победителей в течение полугода с даты проведения лотереи. 


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