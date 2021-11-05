В России выявили еще 40,7 тысячи случаев COVID-19

В России за последние сутки зафиксировали 40 735 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии выявлено 8 714 595 случаев заболевания. По официальным данным, на 5 ноября от коронавируса умерли 244 447 человек. 1 192 летальных исхода добавлены в статистику за последние сутки: это всего на три меньше установленного накануне рекорда.

Тройка регионов с самой неблагополучной эпидситуацией неизменна. Москва на первом месте, там заболели еще 6 407 человек. На втором месте Петербург: +3 363 случая заражения, на третьем - Подмосковье: +2 835 заболевших.