Полиция возбудило дело о хулиганстве из-за нападения группы мужчин на москвича с ребенком

Управление МВД по Москве возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство в составе группы лиц) после нападения группы мужчин на отца с ребенком в Новой Москве, сообщается на сайте ведомства.

5 ноября в соцсетях распространилась видеозапись, на которой видно, как несколько человек нападают на мужчину, который шел с ребенком. Мужчина пытался остановить нападавших, крикнув, что он с ребенком, но те нецензурно ответили ему и начали избивать.

Прокуратура Москвы сообщает, что уголовное дело передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК. Ход расследования поставлен на контроль прокуратуры.