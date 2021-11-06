В России новый антирекорд: плюс 41 335 заражённых COVID-19 за сутки

За минувшие 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 41 335 россиян — это новый антирекорд с начала пандемии, информирует оперативный штаб. Общее количество инфицированных достигло отметки 8 755 930.

В Петербурге COVID-19 за сутки подхватили 3138 местных жителей, вылечились 3300, скончались 86 пациентов.

На первом месте по уровню распространения инфекции по-прежнему Москва: прирост — 6880 заражённых. Второе место у Северной столицы, следом идут Самарская и Нижегородская области.

За сутки болезнь унесла жизни 1188 россиян. Излечился при этом ещё 29 201 человек.