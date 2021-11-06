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Новости 12:29

Скульптура "Городовой" обрела новое место: её поместят у стен петербургского главка

фото ЗакС политика Скульптура "Городовой" обрела новое место: её поместят у стен петербургского главка

Для бронзовой скульптуры "Городовой" нашли новое место: её установят на островке безопасности на пересечении Суворовского проспекта и Кавалергардской улицы, где находится здание главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

Найти новое место для монумента поручил городской глава Александр Беглов.

"Бронзовый городовой обрел постоянное место — возле здания Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Это самое подходящее место для скульптуры, созданной для сохранения исторической памяти о стражах порядка. Это удачное решение и с эстетической точки зрения — памятник прекрасно вписался в окружающую среду", – высказался по случаю Беглов.

Открытие скульптуры состоится 10 ноября — в День сотрудника органов внутренних дел.

Бронзовый городовой появился в Петербурге в 1998 году. Изначально он стоял на Малой Конюшенной улице.


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