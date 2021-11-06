"С одним условием": Привитым "Спутником V" выдадут COVID-сертификаты в Австрии

Граждане, привившиеся российской вакциной "Спутник V", смогут получить COVID-сертификаты в Австрии, правда, с одним условием: всем желающим необходимо будет сделать дополнительную прививку мРНК-вакциной, проинформировали ТАСС в Минздраве европейского государства.

Не так давно на фоне суточного роста заболеваемости коронавирусом правительство Австрии приняло решение ввести дополнительные ограничения для непривитых граждан. С 8 ноября посетить рестораны, салоны красоты и гостиницы в стране смогут только вакцинированные и переболевшие лица.

6 ноября в Австрии было выявлено почти 10 тысяч случаев заражения COVID-19: показатель стал рекордным для государства с начала пандемии. При этом при населении в 8,9 млн человек курс вакцинации в стране прошли 5,6 млн жителей.

Ранее, добавим, Россия и Австрия сняли ограничения на авиаперелёты.