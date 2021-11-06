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Новости 17:23

Петербургская активистка пикетировала против пыток в колониях на Невском проспекте

фото ЗакС политика Петербургская активистка пикетировала против пыток в колониях на Невском проспекте

Петербургская активистка Евгения Сметанкина провела очередной "раунд" пикета против пыток в российских колониях: как и прежде, с тем, чтобы привлечь внимание к обозначенной проблеме, она вышла на Невский проспект, делится Telegram-канал "ПЬЯТNИЦА".

В руках девушка держала плакат со словами: "В России пытают людей, но никто не должен подвергаться пыткам (Конституция РФ)".

О том, привлёк ли пикет девушки внимание правоохранителей, не сообщается.

Напомним, что в октябре правозащитный проект Gulagu.net стал публиковать жуткие видеоролики из российских колоний, где заключённых в беспомощном состоянии различными способами унижают и насилуют. СК возбудил в связи с этим несколько уголовных дел.

фото: ПЬЯTNIЦА / Telegram


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