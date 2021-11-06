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Новости 6 ноября, 18:10

Глава Минздрава заверил, что "Спутник Лайт" в ближайшее время поставят во все регионы

фото ЗакС политика Глава Минздрава заверил, что "Спутник Лайт" в ближайшее время поставят во все регионы

Руководитель Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко известил, что дополнительные объёмы дефицитной вакцины "Спутник Лайт" заказаны, на грядущей неделе она будет поставлена во все нуждающиеся регионы.

"В доступности есть вакцины все. Видим, что высокая востребованность и у вакцины "Спутник Лайт". Дополнительные объемы заказаны, со следующей недели мы планируем уже начать доставки в регионы", - цитирует Мурашко РИА "Новости".

Напомним, что 1 ноября в Петербург поступила новая партия "Спутника Лайт" в количестве 100 тысяч доз. По новым методическим рекомендациям Минздрава однокомпонентной вакциной смогут воспользоваться лишь две категории граждан: те, кто проходит ревакцинацию, либо те, кто переболел коронавирусом шесть месяцев назад и более.


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