Подмосковье обогнало Петербург по числу новых случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 39 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 2170 случаев инфицирования меньше, чем накануне.

За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 1179 человек. Это новый абсолютный антирекорд. Сумели поправиться 26 806 пациентов.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки прежняя: в Москве 4975 новых больных, в Петербурге – 2551 (на 587 меньше, чем накануне), в Подмосковье – 3297. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 1357 человек с коронавирусом и скончались 83 (накануне – 86).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.