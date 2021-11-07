Силовики на площади Ленина опасаются, что памятник вождю повредят с тыла

Петербургские силовики утром 7 ноября в усиленном составе патрулируют площадь Ленина в 104-ю годовщину Октябрьской революции. Напротив Финляндского вокзала припаркованы автомобили Росгвардии, полиции и микроавтобус с бойцами ОМОН.

На площади сотрудники полиции потребовали у корреспондента ЗАКС.Ру предьявить документы для установления личности. Узнав, что перед ними журналист, полицейские попросили пройти с ними к ответственному из Главного управления МВД.

"Ответственный" ещё раз проверил документы. На вопрос о том, чем вызвана такая повышенная бдительность, полицейский объяснил, что они следят за сохранностью памятника вождю.

- Вдруг дедушке Ленину опять ****[заднюю часть] оторвут. Смотрим, чтобы не было такого, - пояснил полицейский.

В России 7 ноября отмечается День Великой Октябрьской революции 1917 года. Сторонники КПРФ в этот день обычно проводят митинги и праздничные шествия.

Константин Леньков