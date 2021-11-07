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Новости 12:45

В Петербурге выросло число коронавирусных больных, подключенных к аппаратам ИВЛ

фото ЗакС политика В Петербурге выросло число коронавирусных больных, подключенных к аппаратам ИВЛ

Петербургское правительство выпустило новые сводные данные о ситуации с коронавирусом. Согласно свежей таблице, за сутки госпитализировали 366 человек. В реанимационных отделениях лежат 728 пациентов, а к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 387 (накануне их было 380). Коечный фонд для коронавирусных больных свободен на 33,17%.

Амбулаторное лечение проходят 40 994 петербуржца, бесплатную лекарственную помощь на дому получают 38 753 человека.

Число тех, кто полностью прошел цикл вакцинации от инфекции, по-прежнему не дотягивает до двух миллионов: это сделали 1 939 157 жителей города.

Отметим, что 7 ноября наблюдается заметное снижение новых зарегистрированных случаев коронавируса в Петербурге: 2551 вместо 3138, учтенных накануне.


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