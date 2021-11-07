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В Петербурге после акции 7 ноября задержали лидера "РОТ-Фронта"

фото ЗакС политика В Петербурге после акции 7 ноября задержали лидера "РОТ-Фронта"

Первого секретаря центрального комитета партии "РОТ-Фронт" Виктора Тюлькина задержали после акции возложения цветов на площади Ленина 7 ноября, сообщил ЗАКС.Ру руководитель городского отделения партии Степан Маленцов. 

Он считает, что задержание связано с состоявшейся акцией. 

- Я думаю, это такое профилактическое устрашение. Задержать, что-нибудь написать, какое-нибудь правонарушение, которое связано с проведением массового мероприятия, когда они под запретом, - предположил Маленцов. 

Тюлькин после завершения акции подвозил до дома другого участника мероприятия, одного из лидеров "Другой России Э.В. Лимонова" Андрея Дмитриева. Его машину остановили полицейские. Тюлькина задержали и доставили в 3-й отдел полиции. По словам Маленцова, Дмитриеву удалось скрыться. Связаться с другороссом ЗАКС.Ру не удалось. 

Напомним, на площади Ленина прошло торжественное мероприятие в честь 104-й годовщины Октябрьской революции. В нем приняли участие около 50 человек, среди которых представители "РОТ-Фронта", "Другой России" и других объединений. КПРФ провела свою акцию в честь годовщины Октября параллельно, у крейсера "Аврора".

Константин Леньков


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