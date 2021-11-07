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Новости 15:40

ТАСС: На Урале задержали шамана Габышева

фото ЗакС политика ТАСС: На Урале задержали шамана Габышева

Называющий себя шаманом якут Александр Габышев был задержан в Екатеринбурге, после чего его доставили в психиатрическую клинику, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах. В ГУ МВД по Свердловской области обещают выступить с официальным заявлением об инциденте чуть позднее. Тем временем, адвокат Габышева Ольга Тимофеева утверждает, что шамана не выписывали из клиники, а о задержании ей ничего не известно.

Уголовное дело против якутского активиста завели по обвинению в применении насилия к росгвардейцу. Арест в сентябре заменили принудительным психиатрическим лечением, признав подследственного невменяемым.

Габышев получил известность в 2019 году, когда он попытался предпринять поход в Москву, где он посредством специального обряда хотел "изгнать" действующего президента.

UPD 17:30 По уточненной агентством информации, речь идет не о Габышеве, а о другом шамане


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