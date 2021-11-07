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Новости 17:15

Петербургское отделение ЛДПР разыгрывает годовой запас носков

фото ЗакС политика Петербургское отделение ЛДПР разыгрывает годовой запас носков

Отделение ЛДПР в Петербурге через социальные сети объявило конкурс, приуроченный ко Всемирному дню мужчин, который традиционно отмечается в первую субботу ноября. Чтобы претендовать на приз (годовой запас носков с символикой партии), требуется подписаться на сообщество петербургского филиала ЛДПР "ВКонтакте", сделать репост объявления и открыть для всех страницу и личные сообщения. Итоги огласят уже в понедельник, 8 ноября.

В партии, предваряя конкурс, обращают внимание на то, что ее политическая деятельность давно направлена на улучшение жизни мужчин: себе в заслугу последователи Владимира Жириновского ставят борьбу за отмену призыва и за материальную помощь для отцов-одиночек. 

После сентябрьских выборов спикер Совфеда Валентина Матвиенко критически заметила, что во фракции Жириновского в Госдуме не состоит ни одной женщины.


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