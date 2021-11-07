Скончался последний в РФ министр путей сообщения Вадим Морозов

В Москве в возрасте 67 лет ушел из жизни последний в истории России министр путей сообщения Вадим Морозов, сообщает ТАСС. Причиной смерти называется перенесенный коронавирус.

Уроженец Ленобласти, Морозов большую часть жизни был связан с железными дорогами, в 1996-1997 возглавляя Октябрьскую железную дорогу. В 1998 году его избрали вице-спикером петербургского ЗакСа. С 2005 по 2015 годы он был вице-президентом РЖД.

Министерство путей сообщения как отдельное подразделение в правительстве упразднили президентским указом весной 2004 года. Морозов возглавлял его в течение последних месяцев существования — с октября 2003 года.