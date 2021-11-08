Смольный готов потратить почти 16 млн рублей на новые паркоматы

Власти Петербурга выделили почти 16 млн рублей на покупку новых паркоматов: устройства установят в зоне платной парковки в центре Северной столицы. Соответствующий тендер разместил Городской центр управления на портале госзакупок.

Пока что Смольный заявил о намерении приобрести 20 паркоматов: стоимость одного не должна первышать 796 тысяч рублей. По задумке властей новые устройста заменят нынешние.

Заявки от претендентов на тендер будут приниматься до 15 ноября, а сам аукцион состится 16-го числа.

Напомним, в октябре Смольный вынужденно отменил плату за парковку в центре города из-за отзыва лицензии у "Орбанка", который занимался приёмом платежей.