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Новости 10:22

Смольный готов потратить почти 16 млн рублей на новые паркоматы

фото ЗакС политика Смольный готов потратить почти 16 млн рублей на новые паркоматы

Власти Петербурга выделили почти 16 млн рублей на покупку новых паркоматов: устройства установят в зоне платной парковки в центре Северной столицы. Соответствующий тендер разместил Городской центр управления на портале госзакупок.

Пока что Смольный заявил о намерении приобрести 20 паркоматов: стоимость одного не должна первышать 796 тысяч рублей. По задумке властей новые устройста заменят нынешние.

Заявки от претендентов на тендер будут приниматься до 15 ноября, а сам аукцион состится 16-го числа.

Напомним, в октябре Смольный вынужденно отменил плату за парковку в центре города из-за отзыва лицензии у "Орбанка", который занимался приёмом платежей.


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