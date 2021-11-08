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Новости 11:45

Ковидная статистика в РФ пополнилась 39 400 новыми случаями заражения

фото ЗакС политика Ковидная статистика в РФ пополнилась 39 400 новыми случаями заражения

За минувшие 24 часа в России зарегистрировали 39 400 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, проинформировали в оперативном штабе. Таким образом, на 8 ноября официально известно о 8 834 495 жителях РФ, подхвативших COVID-19.

Из новых заболевших лишь у 8,7% не имелось клинических проявлений инфекции.

Зафиксировано 1 190 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 582 человека.

В Петербурге коронавирус диагностировали у 2 597 местных жителей, днём ранее болезнь подтвердилась у 2 551 человека. Скончались ещё 85 пациентов, выздоровели 1138.


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