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Новости 13:44

Глава ХМАО заявила, что в рамках эксперимента шесть раз укололась "Спутником V"

фото ЗакС политика Глава ХМАО заявила, что в рамках эксперимента шесть раз укололась "Спутником V"

Руководитель Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова известила, что в рамках некоего научного эксперимента она уже шесть раз привилась "Спутником V", информирует портал "Муксун FM".

Разговор о вакцинации зашёл в ходе встречи Комаровой с депутатами городской думы Урая.

"Я <…> обязана как должностное лицо создать условие для выполнения соответствующих решений. Лично я сделала шесть прививок. Я участвую в эксперименте, исследовании. Я поставила „Спутник V". Ко мне претензий не может быть", - высказалась губернатор ХМАО.

Региональная глава уверена, что исследования, в которых она участвует, всенепременно в будущем пригодятся для науки и борьбы с пандемией COVID-19.


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