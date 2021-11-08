На длинных выходных в Петербурге закрыли шесть баров и клубов, принимавших посетителей

Петербургские чиновники и силовики во время ночных рейдов в течение праздничных и выходных дней на прошлой неделе поймали на нарушении антиковидных требований девять заведений общепита. Восемь из девяти точек-нарушителей, продолжавших прием гостей, располагаются в Центральном районе, одна – в Петроградском. В ходе дневных рейдов организаций-нарушителей, включая магазины и иные предприятия, занятые в сфере услуг, насчитали семь.

Помимо представителей самих заведений, участники рейдов в общей сложности привлекли к ответственности 19 посетителей. Напомним, что с 30 октября по 7 ноября включительно все кафе, бары, ночные клубы и рестораны имели право работать только навынос.

"Большинство предприятий и жителей города ответственно и с пониманием отнеслись к временным запретам и требованиям, введенными в связи с противодействием распространению COVID-19. Об этом говорят результаты проверок, которые ежедневно проводятся в Петербурге. От того, как мы их соблюдаем, будут зависеть эпидемическая ситуация в ближайшие месяцы", - оценил обстановку губернатор Александр Беглов.

В результате шесть из пойманных с поличным заведений общепита закрыли и опечатали до суда. По двум инцидентам силовики начали доследственную проверку: у них имеются подозрения, что оба раза могла быть нарушена статья 238 УК (сбыт товаров и продукции или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Отметим, что с 8 ноября и до конца месяца кафе вправе работать только до 23:00, а с декабря их посещение будет доступно только петербуржцам, имеющим при себе QR-код, который подтверждает иммунитет к коронавирусу.