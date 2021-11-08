В Петербурге повысят стоимость проезда по платным автодорогам

Петербургское правительство выпустило проект постановления, по которому с будущего года меняется максимальный размер платы за пользование платными автодорогами, что коснется и магистралей, построенных в рамках концессий.

В случае принятия документа проехать один километр по таким дорогам на легковых машинах с высотой над передней осью не более 1,3 метра и мотоциклах с Нового года нельзя будет дороже, чем за 18 рублей (действующая верхняя планка - 17 рублей). В случае, если высота над передней осью автомобиля выше 1,3 метра, предельная цена за километр поднимется с 30 до 31 рубля. От водителей грузовиков смогут потребовать до 49 рублей вместо сегодняшних 47. Наконец за проезд с двухосным прицепом возьмут не больше, чем 81 рубль (сегодня – 78).