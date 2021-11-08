Рашкин готов дать объяснения в СК по "делу о лосе"

Депутат Госдумы Валерий Рашкин, со скандалом пойманный в конце октября с тушей лося в багажнике и ставший фигурантом уголовного дела, обратился с письмом к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и спикеру ГД Вячеславу Володину. В документе коммунист сетует, что его последние приключения успели обрасти фейками, и выражает готовность лично явиться к силовикам, дать подробные объяснения в рамках своего дела и "участвовать в иных следственных действиях".

"Это событие обрело множество домыслов и догадок, высказанных журналистами, политиками и государственными деятелями", - говорится в письме, которое цитирует "Интерфакс".

Напомним, Рашкина задержали в Саратовской области вместе с компаньоном, с которым они перевозили убитого лося. Депутат рассказал, что подобрал уже убитое животное на дороге, тогда как региональное управление МВД сообщило, что в лесу неподалеку нашли оружие на имя Рашкина.

На минувшей неделе дело о незаконной охоте передали в центральный аппарат СК.

фото: duma.gov.ru