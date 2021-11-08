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Муниципал 8 ноября, 19:18

МО "Комендантский аэродром" ищет авто стоимостью до 1,9 млн рублей

фото ЗакС политика МО "Комендантский аэродром" ищет авто стоимостью до 1,9 млн рублей

Местная администрация МО "Комендантский аэродром" 8 ноября разместила на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на поставку легкового автомобиля. Максимальная стоимость контракта составила 1,9 млн рублей. Заявки принимаются до середины ноября. 

На нужды муниципалитета требуется легковой полноприводный автомобиль черного или темно-синего цвета с двигателем мощностью более 140 лошадиных сил. Разгон до "сотни" должен занимать меньше десяти секунд. Среди дополнительных опций: наличие камеры заднего вида, подогрев передних и задних сидений, подогрев руля, а также круиз-контроль. 

Получить новое транспортное средство муниципалы планируют до 15 декабря. 

В октябре покупку автомобиля планировали в МО "Шушары". Там на аналог LADA Largus Cross были готовы потратить до 1,1 млн рублей. На первую закупку не поступило ни одной заявки. Спустя месяц аналогичный тендер выиграло ООО "Р-Моторс Лада", но заплатить пришлось на 100 тысяч больше. 


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МО Поселок Шушары

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