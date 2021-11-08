Петербургские коммунальщики готовятся к гололедице на дорогах

Комитет Смольного по благоустройству, отталкиваясь от неблагоприятных прогнозов синоптиков, организовал выезд на улицы города тяжелой уборочной техники, чтобы избежать негативных последствий возможной гололедицы. Ближайшей ночью в Петербурге ожидается отрицательная температура воздуха.

В настоящее время специалисты заблаговременно наносят на проезжую и пешеходную части улиц противогололедные материалы.

Всего 8 ноября улицы готовят к минусовой температуре 577 машин и 1140 дворников. Непосредственно ближайшей ночью на 126 наиболее опасных участках городских магистралей будут работать 128 специализированных машин, призванных при необходимости вторично обработать асфальт.