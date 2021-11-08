В новом общежитии СПбГУ устранили причину протечек

В здании 6-го корпуса общежития СПбГУ, введенного в эксплуатацию в сентябре, за последние двое суток зафиксировали как минимум две протечки. Первыми об этом рассказали сами студенты в Telegram-канале "Лупа и пупа". Объем проникшей в жилую часть здания воды они оценили в два ведра.

"Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу СПбГУ пишет, что специалисты не нашли проблем на крыше, но зафиксировали, что течь дала труба дождевого стояка под ней. Вода, по данным пресс-службы, перестала поступать, осталось только дождаться, пока высохнут следы состоявшихся протечек.

Издание напоминает, что на строительство нового корпуса общежития в Петродворцовом районе только из федерального бюджета выделили более 12 млрд рублей.